Basın açıklamasına ceza hak ihlali

İnsan Hakları Derneği’nden 3 kişinin başvurusuyla ilgili karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hak savunucularına basın açıklamasına katıldıkları için ceza verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

Bianet’tin aktardığına göre, İHD Adana’dan Adnan Öğrü ve Veysel Kurtuluş Alabaş ile Beyhan Günyeli’nin AİHM başvurusu sonuçlandı.Mahkemenin açıkladığı kararla, barışçıl eyleme katıldıktan sonra para cezasına çarptırılan 3 hak savunucusuna verilen cezayla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinde düzenlenen toplanma ve gösteri hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Türkiye başvurucuların mahkeme masrafını ödemeye mahkum oldu. Hükümet AİHM’e verdiği savunmada, para cezalarının çok hafif olduğunu, başvurucuların ağır bir ihlale uğramadığını’ ileri sürdü. AİHM ise açıkladığı kararında, para cezalarının hafif olmasına ve başvurucuların maddi durumlarına büyük bir zarar vermemiş olmasına rağmen, cezaların birden fazla olmasına dikkat çekildi.

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