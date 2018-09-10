Basın İlan Kurumu 20 Eylül'de olağanüstü toplanıyor

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nun yazılı basın sektöründe yaşanan ekonomik ve mali sıkıntıların çözüme kavuşturulması amacıyla 20 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrılması kararlaştırıldı.

Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) yapılan açıklamaya göre, yazılı basının temel girdileri kağıt başta olmak üzere, kalıp, boya ve diğer sarf malzemelerinin fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artış ile döviz kurundan kaynaklı artışları görüşmek ve alınabilecek tedbirleri kararlaştırmak amacıyla BİK Genel Kurulu toplantıya çağrıldı. BİK Yönetim Kurulu 7 Eylül Cuma günü toplanarak, yazılı basın sektöründe yaşanan ekonomik ve mali sıkıntıları görüştü. Toplantıda, döviz kurundaki hareketlilik dışında ekstra artışların yaşandığı da göz önüne alınarak, BİK mevzuatı çerçevesinde sıkıntılı günlerin atlatılabilmesine dönük hangi adımların atılacağı tartışıldı. Toplantı sonucunda, konunun çözüme kavuşturulması amacıyla 20 Eylül Perşembe günü BİK Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi. AA

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