Basın Kartı Komisyonu, müracaatları karara bağlamak için toplanıyor

Basın Kartı Komisyonunun bu yılki ilk toplantısı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Basın Kartı Yönetmeliği'nin 19. maddesi gereğince oluşturulan Basın Kartı Komisyonunun 4 Haziran'da Genel Müdürlükte toplanacağı belirtildi. Toplantıda ilk kez basın kartı alacak basın mensuplarıyla sürekli basın kartı alacakların müracaatlarının karara bağlanacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı: 0 (312) 583 61 79, basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi ve 0 530 285 00 00 numaralı whatsapp destek hattı aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır." AA

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