Basın mensuplarından Suudi gazeteci Kaşıkçı açıklaması

Nobel ödüllü gazeteci Tevekkül Karman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Kaşıkçı, eğer tutukluysa ani bir şekilde bırakılmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Suudi yetkililerin bir an önce bu politikalarından vazgeçmelerini talep ediyoruz." dedi.

Washington Post Yazarı Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

Başkonsolosluk binasının önüne gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri de ellerinde Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu dövizler taşıdı.

Nobel ödüllü gazeteci Tevekkül Karman, Demokratik Devrimler Arap Meclisi adına yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'ya yapılanlar hakkında kesinlikle susmayacaklarını belirtti.

Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının çok büyük bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Karman, şöyle konuştu:

"Buradan nereye geçtiği ve ne durumda olduğu, hangi zorluklar içerisinde tutulduğu hakkında bir bilgimiz yok. Bu durumda biz Demokratik Devrimler Arap Meclisi olarak bu yapılan eylemi kınıyoruz ve bununla alakalı bütün sorumlulukları Suudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz. Bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir ve bu tahkikatın uluslararası bir mahkeme düzeyinde, uluslararası düzeyde yapılması gerekiyor. Bununla alakalı bütün sorumlular, bütün işbirlikçiler soruşturulmalı ve hiçbir şekilde suçlarından ve sonuçlarından kaçmamaları gerekiyor. Artık canilerin bu sorumluluklarından kaçmamalarının vakti geldi. Bundan sonra da herhangi bir kaçışı kabul etmeyeceğiz."

Meclis üyeleri ve Arap aydınları, politikacılar, basın mensupları ve Arap vatandaşlarının olayı protesto ettiklerini dile getiren Karman, uluslararası camiayı Arabistan otoritesine baskı yapmaya davet etti.

Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili bir an önce bilgi sahibi olmak istediklerini vurgulayan Karman, "Kaşıkçı, eğer tutukluysa ani bir şekilde bırakılmasını talep ediyoruz. Suudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Suudi yetkililerin bir an önce bu politikalarından vazgeçmelerini talep ediyoruz. Arap Meclisi olarak, daha fazla bir arada bulunmamız gerektiğini, yeni bir Arap Projesini başlatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlık temelli bir devletin kurulmasını, bu devletin içinde de ajanlığın olmamasını istiyoruz." dedi.

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