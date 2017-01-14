Başkanlık hiçbir sorunu çözmeyecek

Başkanlık bir şeyi değiştiremeyeceği gibi sistemi de bozabilir.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın Köprü Dergisi için yazdığı makalede, “Başkanlık sisteminin Türkiye’de ‘sert’ bir şekilde uygulanması ve yönetimde yozlaşmaya ve kayırmacılığa sebep olması tehlikesi bulunmaktadır” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın Köprü Dergisi’nin 136. sayısında ‘Başkanlık sistemi önemli ve Gerekli midir?” başlığıyla bir makale kaleme aldı. Aydın, “Başkanlık sistemi Türkiye’de çok gerekli midir? Aslında Türkiye’de sorun parlamenter sistemin olması veya başkanlık sisteminin olmaması değildir. Sorun, sistem ne olursa olsun iyi dizayn edilememesi ve işletilememesindedir. Dolayısıyla parlamenter sistemi işletemediğimiz gibi başkanlık sistemini de işletemeyeceğimiz ihtimali yüksektir” şeklinde yazdı. Sorunun sistemde değil sistemin işletilmesi aşamasında yaşandığını belirten Aydın, “Başkanlık sistemi bazı ülkelerde iyi ve başarılı olabilir. Ama mevcut şartlarda Türkiye’de başkanlık sistemi hiçbir şeyi değiştiremeyecektir. Hatta sistemi daha da bozabilir. Yani Türkiye için başkanlık sistemi o kadar da gerekli ve önemli değildir. Cumhurbaşkanlığı adıyla başkanlık sisteminin (Türk tipi başkanlık) gelmesi halinde bunun olumsuz sonuçları zamanla uygulamada görülecektir” ifadelerini kullandı.

Tek adam yönetimi veya diktatörlüğe yol açar

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın’ın makalesinden bazı başlıklar şöyle: Son dönemlerde Türkiye’de gündemden düşmeyen konulardan biri başkanlık sistemidir. Başkanlık sitemine geçilsin mi geçilmesin mi tartışması, hükümet sisteminde bu yönde bir değişikliğin sonuçlarının ne olacağı ile avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu düşünülmeden yapılıyor. Böyle olunca bazı temel konular gözden kaçıyor. Bu konulardan en önemlisi de ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesidir. ‘Kuvvetler ayrılığı’ ilkesi önemlidir; çünkü yürütme yetkisinin yanı sıra yargı ve yasama da Devlet Başkanına bağlı olduğunda (yani kuvvetler birliği) bu durum tek adam yönetimi veya diktatörlüğe yol açmaktadır.

Yasama, yürütme ve yargı arasında denge vardır

Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler genellikle cumhuriyet olduğu için devlet başkanları Türkçede cumhurbaşkanı olarak adlandırılır: İran Cumhurbaşkanı, Güney Kore Cumhurbaşkanı gibi. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri de bir cumhuriyet olmasına rağmen, ülkenin resmî adında cumhuriyetin geçmemesi sebebiyle ABD cumhurbaşkanı sadece ‘Başkan’ olarak adlandırılır. Başkanlık sistemi, tek bir kişinin etkili ve yetkili olmasına dayanan bir hükümet sistemidir. Bu sistemde yasama, yürütme ve yargı organları arasında bir denge vardır; fakat yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar imkânlarını genişleten bir hükümet sistemidir. Yani yürütmenin güçlü olduğu bir sistemdir. Meselâ başkanlık sisteminde yasamanın yürütmeyi feshetme yetkisi yoktur. Başkanlık Sistemi genellikle, gelişmiş ülkelerde uygulanan ve hızlı karar almayı sağlayan gelişmiş bir sistemdir.

Başkanlık sistemi daha katıdır

Başkanlık sistemi parlamenter sisteme göre daha katıdır. Yürütme gücünü tek başına kullanan başkanın sabit bir süre için seçilmesi ve bu süre içinde düşürülememesi sisteme katılık getirmektedir. Başkanın düşürülmesine ancak vatana ihanet, rüşvet gibi ağır suçlar nedeniyle istisnaî olarak ve parlamentonun nitelikli çoğunlukla aldığı bir kararla imkân bulunmaktadır.

Oysa, parlamenter sistemde gensoru yoluyla hükümetin düşürülmesi imkânı her zaman vardır. Başkanlık sisteminde Başkan ile meclis çoğunluğunun aynı siyasal partilerden olması durumunda sistemin kilitlenmesi ihtimali bulunmaktadır.

Toplumda kutuplaşmaya sebep olur

Başkanlık sistemi toplumda kutuplaşmayı güçlendirir. Kazananın herşeyi aldığı, kaybedenin herşeyi kaybettiği bir sistem uzlaşmayı değil, kutuplaşma eğilimlerini teşvik eder (Türmen, t24. com. tr).

Başkanlık sisteminin katı bir sisteme dönüşüp dönüşmemesi yürütme, yasama ve yargı erklerinin tek elde toplanıp toplanmamasına (kuvvetler ayrılığı veya birliği) bağlıdır.

Türk Tipi Başkanlık

Başkanlık sistemi ülkelerin siyasî geleneklerine göre farklılıklar gösterebilir. Türkiye’de başkanlık sisteminin gelmesini savunan bazı kişi ve çevreler yukarıda sayılan özelliklerin bazılarının olmayabileceğini savunduklarından dolayı sistemin ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ olacağını belirtiyorlar. Buna göre Türk tipi başkanlık sistemi birçok yönden ABD’deki modelden ayrılmaktadır. Meselâ ABD’de federal bir yapı varken Türkiye’de üniter yapı korunacak, ABD’de iki meclisli bir yapı varken Türkiye’de tek parlamento olacak. Devlet Başkanı Meclis’e değil sadece halka karşı sorumlu olacak. Bu sebeple güvenoyu ve gensoru uygulamaları kaldırılacak. Bu yolla Devlet Başkanı ve kabinenin düşürülmesi imkânı da olmayacaktır. Devlet Başkanı kabinesini parlamento içinden seçmeyecek ve milletvekili olanlar bakan olamayacak. Amerikan sisteminden farklı olarak büyükelçi gibi üst düzey bürokratlar başkan tarafından atanacak. Bunun için Meclis onayı aranmayacak. Devlet başkanı, mevcut cumhurbaşkanının halen sahip olduğu yetkilerin yanı sıra bakanları da atayacak.

Tek savunucusu Burhan Kuzu

Türkiye’de Başkanlık sistemini savunan neredeyse tek Anayasa Profesörü olan Burhan Kuzu, Türk tipi başkanlık sistemini şöyle savunur: “Model Türk Tipi olacak. Türk tipi dememizin sebebi şudur: Bu sistem Amerika’da doğup büyüdü ve orada federal yapı vardır. Türkiye’de de federal yapılı bir model kuramayacağımıza göre o zaman demek ki üniter yapıda bir model kurmalıyız. Bizim savunduğumuz Fransız modeliyle Amerika modeli arasında bir yerde duran bir model. Türk modeli dememizin sebebi budur. Kendimize ait bir takım değerleri sisteme dahil ediyoruz. Pratikte başkanlık sisteminde başkanın yetkileri parlamentonun çok aşağısındadır. Başkan tek başına hükümet olup yönetimde bulunabilecek bir durumda değildir. Aksine hükümete kök söktüren bir parlamento vardır. Sistem anlatılanın tam tersi bir modeldir. İngiltere, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin başbakanı yani parlamenter rejimlerin başbakanları ABD Başkanı Barack Obama’dan en az 3 kat daha fazla yetkilidir. Sistemde yürütme çok güçlü değildir, ama sürekliliği vardır.”

Yarı Başkanlık Sistemi

Bu sistemde yürütme gücü, doğrudan seçilen cumhurbaşkanı ve atanan ya da doğrudan seçilen başbakan arasında paylaşılır. Cumhurbaşkanı, başbakanı; başbakan, hükümeti atar. Cumhurbaşkanı devlet işleri, özellikle de dış işleri ile alâkalı genel sorumluluğa sahiptir. Olağanüstü hal ilân etme gücüne sahiptir. Parlamentoyu feshedebilir. Başbakan ve hükümetin yerel ve günlük işlerle ilgili özel sorumlulukları vardır. Cumhurbaşkanı, kendisini doğrudan seçen halka karşı sorumluyken başbakanın parlamentoya karşı sorumlu olduğu görülmektedir (Newton ve Van Deth, 2010:98) .

Yürütme gücü paylaşılır

Yarı-başkanlık sisteminde devlet başkanı ile başbakan arasında yürütme gücü paylaşılır, ama devlet başkanı önemli yetkilere sahiptir. Buna göre, bir ülkede devlet başkanı doğrudan seçilmiş olsa da zayıf bir konumda olması sebebiyle bu ülke yarı başkanlık sistemini uygulayan ülkeler kategorisine dahil edilemez. Bu çerçevede burada vurgulanan nokta, devlet başkanının doğrudan seçilmiş olması değil, önemli yetkilerle donatılmış olmasıdır (Elgie, 2004: 5).

İhtiyaç güçlü lider değil, daha az yetkili cumhurbaşkanı Türkiye’de ihtiyaç olan, daha güçlü bir cumhurbaşkanı veya devlet başkanı değil, demokrasinin ve kuvvetler ayırımının gereği olarak daha az yetkili, yani özellikle yargı ve yasama alanında daha az yetkili olan bir cumhurbaşkanıdır. Fakat halen Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın sadece yürütme ile değil yargı ve yasama ile ilgili olarak da çok ve güçlü yetkileri vardır. Bu, bir anlamda yarı-başkanlık gibi bir görüntü arz ediyor. Halen ve fiilen yarıbaşkanlık sistemine benzer bir hükümet sisteminin olması cumhurbaşkanının geniş ve güçlü görev ve yetkilerinin olmasındandır. Üstelik bu görev ve yetkiler sadece yürütme ile ilgili değildir. Yürütmenin ilk ve eylem ve işlemlerinden dolayı sorumlu olmayan kanadı olan Cumhurbaşkanı’nın tabiî olarak yürütme ile ilgili görev ve yetkileri daha çoktur.

Yozlaşmaya ve kayırmacılığa sebep olabilir

Başkanlık sistemi Türkiye’de çok gerekli midir? Aslında Türkiye’de sorun parlamenter sistemin olması veya başkanlık sisteminin olmaması değildir. Sorun, sistem ne olursa olsun iyi dizayn edilememesi ve işletilememesindedir. Dolayısıyla parlamenter sistemi işletemediğimiz gibi başkanlık sistemini de işletemeyeceğimiz ihtimali yüksektir. Bazı ülkelerde olduğu gibi başkanlık sisteminin Türkiye’de ‘sert’ bir şekilde uygulanması ve yönetimde yozlaşmaya ve kayırmacılığa sebep olması tehlikesi bulunmaktadır. Bu da bir süre sonra tekrar parlamenter sisteme dönme ihtimalini gündeme getirmektedir. Başkanlık sisteminde yürütmenin tek gücü olarak Cumhurbaşkanı yasama ve yargı üzerinde de etkili ve yetkili olacaktır. Bu durumda kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği ilkesi geçerli olacaktır. Bunun da demokrasinin her anlamda işlemediği ülkeler gibi, Türkiye’de yönetimin sertleşmesini sonuç vereceğinden endişe edilmektedir.

Demokrasiye katkısı önemli

Bir ülkede hükümet sisteminin parlamenter, başkanlık veya yarı-başkanlık olması aslında o kadar da önemli değildir. Bütün sistemlerin kendisine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Önemli olan ne olursa olsun bir sistemi iyi işletebilmek, sistemin olumlu yönlerinin gereğini yapmak, olumsuz yönlerinden kaçınmaktır. Yine önemli olan sistemin adının ne olduğu değil, demokratik bir devlet yönetimine, toplumsal barış ve güvenliğe, insan hakları kayıtlarımızın iyileşmesine, ekonomik ve sosyal yönden ülkenin gelişmesine, siyasal kültür ve ahlak gibi değerlerin gelişmesine ne kadar katkı yaptığıdır.

Her ülkede aynı sonucu vermez

Her ülkede farklı sistemler bu değerlerin gelişmesine katkı yapabilir. Yani her ülkede aynı sistem başarılı olur diye bir şey yoktur. Meselâ ABD’de başkanlık sistemi iyi işleyebilir, ama başka bir ülkede işlemeyebilir. Meselâ gelişmiş Avrupa ülkelerinin çoğunda Monarşi vardır. Yani Krallık… Ama bu ülkeler dünyanın en başarılı parlamenter demokrasilerinin olduğu, barış ve güvenlik içinde yaşanılan ve ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik ve bilimsel yönden gelişmiş ülkeleridir. Türkiye olarak demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşları ile yaşatabilsek, insan hakları kayıtlarımız iyi olsa, iç barış sağlansa ve özellikle terör sona erse, ekonomi iyi olsa, eğitim düzeyi yüksek olsa, kısaca medeni bir toplum olarak bütün çeşitliliğimizle, çok renk ve çok sesliliğimizle karşılıklı anlayış içinde yaşamayı bilsek, hükümet sistemimiz ne olursa olsun sorun değildir.

Başkanlık sistemi hiçbir sorunu çözmeyecektir

Yani şimdi başkanlık sistemine geçsek, bütün bu saydığımız olumsuzlukları giderecek mi? Tabiî ki hayır. O zaman Türkiye’de sistemi değiştirmeye, tartışmaya, bu konuda zaman ve emek harcamaya değmez. Sonuç olarak başkanlık sistemi bazı ülkelerde iyi ve başarılı olabilir. Ama mevcut şartlarda Türkiye’de başkanlık sistemi hiçbir şeyi değiştiremeyecektir. Hatta sistemi daha da bozabilir. Yani Türkiye için başkanlık sistemi o kadar da gerekli ve önemli değildir. Cumhurbaşkanlığı adıyla başkanlık sisteminin (Türk tipi başkanlık) gelmesi halinde bunun olumsuz sonuçları zamanla uygulamada görülecektir.