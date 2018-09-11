Baskılar gençleri kaçırıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan son Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre 2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre % 42 oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için artışın sebep ve sonuçlarını değerlendiren yazılı bir soru önergesi verdi.

Gençler neden ‘göçüyor’? Gençler göçüyor 2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre % 42 oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi olduğunu hatırlatan Şeker, “Göç eden bu nüfusa yaş grupları itibariyle baktığımızda, en fazla göç edenlerin % 15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu, bu yaş grubunu sırasıyla % 14,4 ile 20-24 ve % 12,3 ile 30-34 yaş grubunun izlediği görülüyor. Gençlerimiz en verimli çağlarında geleceklerini ülke dışında kurmanın yollarını arıyorsa, AKP’nin yarattığı karanlık tablonun ve ekonomik krizin insanlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğun da payı büyük” dedi. Ülke baskı ortamından kurtulmalı Artış gösteren bu dışa göç verilerinde 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen ve 7 kez uzatılarak 2 yıl süren OHAL yönetiminin muhalif görüşteki yurttaşlar üzerinde oluşturduğu baskıcı ve dışlayıcı tutumun da etkili olduğunu savunan Şeker, “2 yıl süren ve geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırılan OHAL’in ardından AKP OHAL’i kalıcılaştıran kanunu yürürlüğe sokmuştur. İlgili kanun ve başkanlık rejiminin otoriter yapısı bir arada düşünüldüğünde nitelikli gençlerimizin ülkeyi terk etme eğiliminde gelecek yıllarda da ciddi artışlar olacağı açıktır. Nitelikli gençlerimizin ülkeyi terk etmesinin önüne geçebilmek için ülkedeki baskı ortamının ortadan kaldırılması; hukukun üstünlüğünü, insan hakları ve özgürlükleri geliştirecek adımların atılması gerekmektedir” dedi.

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.