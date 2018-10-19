Başkonsolosluk çalışanı 20 kişi ifade verdi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Başkonsolosluk çalışanı 20 kişinin ifade verme işlemi tamamlandı.

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.