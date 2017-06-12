Başlangıçta dalga geçtiler ama 620 bin lira olan borcunu da ödedi...

Denizli'nin Kale İlçesi'nde, ailesinin borç yükünden kurtulması için 4 yıl önce eşi 53 yaşındaki Ali Sarıtaş ile solucan ve solucan gübresi üretimine başlayan 50 yaşındaki Bakiye Sarıtaş'ın yaşamı değişti.

620 bin lira olan borcunu ödeyen, bunun yanı sıra 170 dönüm arazi ve 4 üretim tesisi sahibi olan Sarıtaş, işe başladıklarında kendileriyle dalga geçildiğini, ancak yılmadıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

Kale İlçesi'nde oturan 3 çocuğu olan, tarım ve hayvancılık yapan 3 çocuklu Bakiye-Ali Sarıtaş çifti, 4 yıl önce ekonomik açıdan zor günler geçirmeye başladı. 620 bin TL borcu bulunan Sarıtaş çiftinin Hollanda'da oturan bir arkadaşları, Sarıtaş çiftine solucan ve solucan gübresi üretimi yapmalarını önerdi.

Bunun üzerine kolları sıvayan Bakiye Sarıtaş, eşine "Ben bu işi yaparım" dedi. Bunun üzerine çift, solucan gübresi üretimine geçti. 225 bin kırmızı California solucanıyla işe başlayan Sarıtaş Çifti, geride bıraktıkları 4 yıl içerisinde 620 bin lira borcun tamamını ödedi. Üzerine de 170 dönüm arazi ve 4 üretim tesisinin sahibi oldu. Çift, şimdi aylık 2 milyon solucan, 15- 20 ton arasında da solucan gübresi üretimi yapıyor.

KOOPERATİF KURDU

Yıllar içerisinde solucan üretim kapasitesini genişleten Bakiye Sarıtaş, kooperatif de kurdu.

Tamamı kadın 13 üyeden oluşan kooperatifin başkanlığını yapan Bakiye Sarıtaş, solucan ve solucan gübresi üreticileri arasında birliktelik oluşturmak, gübrelerinin daha kolay pazarlanabilmesi ve yurt içi ve dışına daha kolay ulaşabilmek için kooperatifi kurduklarını söyledi.

Bakiye Sarıtaş, 2013 yılında solucan gübresi üretimine başladıklarında kendileriyle, "Solucandan da ne para kazanırsınız', 'Bizim bahçede var oradan solucan getirelim, size verelim' diyerek, kendileriyle alay edildiğini belirtip, "Aldırmadan işimize devam ettik ve başardık. Başarılı gidiyoruz. İşimden çok memnunum" dedi.

"MÜKEMMEL GETİRİSİ OLAN BİR İŞ"

Ali Sarıtaş ise, 4 tesiste, toplam 8.5 milyon solucanları bulunduğunu belirterek, "1 milyon solucandan ortalama 1600-1800 kilogram arasında gübre üretiyoruz. Büyükbaş hayvan dışkısının yanı sıra marul, ıspanak, karpuz ve kavun gibi ürünlerle beslenen solucanların bir havuzundan, yedi ayda ortalama 250- 300 kilogram gübre elde ediyoruz. Şu anda toplam 15- 18 ton arasında kapasitemiz var. Solucanlar tanesi 15 kuruş, gübresi ise kilogramı 2.5 liradan alıcı buluyor" dedi.

Solucan gübresinin tamamen organik olması ve toprağın verimliliğini arttırması nedeniyle talep gördüğüne dikkat çeken Ali Sarıtaş, Türkiye'nin birçok şehrinden solucan gübresi için sipariş aldıklarını söyledi.

Sarıtaş, şöyle devam etti:

"Solucan gübresi ekili bütün arazilerde kullanılabiliyor. Çevre illerle birlikte, Ordu, Trabzon, Konya Kayseri, Şanlıurfa gibi illere gübre gönderiyoruz. Organik solucan gübresi verimliliği arttırdığı için çok fazla talep var. Talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Şimdi, gübre işleme, paketleme ve sıvı gübre üretim tesisi kurmak için hazırlık yapıyoruz. 2017 yılının sonunda fabrikamızı faaliyete geçirip Türkiye çapında bu gübreleri toplayıp, işleyip paketleyerek pazarlamayı düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz ise yurt dışına ithalat. Eşimle, yıllardır birlikte çalıştık, çabalık olmadı. Hatalar yaptım, başarısız oldum. Artık patron eşim. Mükemmel bir şekilde yönetiyor. Ben de destek oluyorum. Kendisine teşekkür ediyorum."

***

Konuyla ilgili haberler:

Dünya 'fıtrata' dönüyor: Bin solucandan milyarlarca solucana...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/dunya-fitrata-donuyor-bin-solucandan-milyarlarca-solucana_433984

Dünya 'fıtrata' dönüyor: 60 bin solucanla organik gübre üretiyor...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/dunya-fitrata-donuyor-60-bin-solucanla-organik-gubre-uretiyor_430649

Türkiye organik solucan gübresine yöneliyor; şimdi dünyaya ihraç ediyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/turkiye-organik-solucan-gubresine-yoneliyor-simdi-dunyaya-ihrac-ediyor_423716

İnternetten öğrenip solucan gübresi tesisi kurdu

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/internetten-ogrenip-solucan-gubresi-tesisi-kurdu_423542

'Pis işlerle uğraşma' diyenleri dinlemedi, 10 kat büyüdü

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/pis-islerle-ugrasma-diyenleri-dinlemedi-10-kat-buyudu_386535

Kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/kim-ogretmis-ve-nerede-ogrenmis_433499