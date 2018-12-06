Başörtüsü yasağı geri getirilemez

Memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Danıştay Savcısı’nın Halkın Kurtuluş Partisi’nin “Silâhlı Kuvvetlerde başörtülü görev yapmayı mümkün kılan düzenlemenin iptali için açtığı dava ile yazdığı mütaalada “dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür” sözlerine tepki gösterdi.

Yalçın resmî twitter hesabından mülaayı da paylaşarak, “Danıştay bünyesinde: toplumu germeye, Eski Türkiye”yi geri getirmeye, hak ve özgürlük temelli hukuk anlayışını hayata geçirme konusunda ipe un sermeye meyilli bir yapının ayak izleri dolaşıyor sanki” dedi. Açılan bu davanın yargılama sürecinde de Danıştay Savcısı sıfatını haiz yargı mensubunun yaptığı mütalaa da, “baklayı ağzından çıkarmaya hazırlananların varlığını tescillediği”ni söyleyen Ali Yalçın, “Milletin imzası ve rızasıyla, siyasi iradenin bunları önemseyen çabasıyla yok edilen başörtüsü yasağını geri getirmenin var edilen başörtüsü özgürlüğünü yok etmenin sinsi adımları atılmak isteniyor. Hiç kimse endişe etmesin. Vesayet hayali kuranlarda kusura bakmasın milletin elinden çıkmış 12 milyon 300 bin imza, (Memur-Sen’in başörtüsü yasağının kalkması için toplanan imza) içeriği vesayet ve varlığı rezalet olarak görülmesi gereken şuursuz mütalâaya da bu mütalaa ile açılmak istenen kulvara da pabuç bırakmayacaktır” şeklinde konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz