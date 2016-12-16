Başsavcılık Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Yüksek Güvenlikli F Tipi'nde tutuklan olan Selahattin Demirtaş'ın üç profesörden oluşan heyet tarafından yapılan tetkik ve tahliller neticesinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığını açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gece Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde sağlık kontrolünden geçirilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Demirtaş'ın üç profesörden oluşan heyet tarafından muayene edildiği belirtilerek, "Bazı basın ve yayın organlarında, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin Demirtaş'ın, ağır sağlık sorunlarının bulunduğu ve derhal tahliye edilmesi gerektiğine dair haberlere ilişkin, bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. 12/12/2016 tarihli basın duyurumuzda, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin Demirtaş'ın, sağlık sorunları ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamanın yapıldığı, 14/12/2016 tarihinde kontrol amacıyla sevk edildiği Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üç profosörden oluşturulan heyet tarafından yapılan muayene, tetkik ve tahliller neticesinde, Selahattin Demirtaş'ın bir önceki basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere tehlike arz edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi. DHA

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