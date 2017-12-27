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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Başsavcılık'tan kritik ByLock açıklaması

27 Aralık 2017, Çarşamba 13:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 11 bin 480 kişiye iradesi dışında Bylock uygulamasının yüklendiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Ve ihbar sonrası BTK ve MİT ile ortak çalışma yapıldı. Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edildi. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşıldı. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur" denildi.

Haber Merkezi

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