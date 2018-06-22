Başvuru sayısı 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı: ''İmar Barışı'' başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, başvuruları 8 Haziran'dan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlayan İmar Barışı düzenlemesiyle yapılardaki imar ve iskan sıkıntısının çözülerek bu yapıların tamamının kayıt altına alınmasının amaçlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için iki haftadır yoğun bir mesai harcadıklarına işaret eden Özhaseki, vatandaşların da yoğun bir şekilde başvurularına devam ettiğini söyledi.

Özhaseki, müracaatların özellikle Ramazan Bayramı tatili sonrasında hız kazandığını belirterek, "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı." diye konuştu.

İmar Barışı düzenlemesi kapsamında vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi almak için başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebildiğini anımsatan Özhaseki, internet ortamında başvurusunu yapmakta güçlük çekenler için Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile ilçelerde tapu müdürlüklerinin bu süreçte yardımcı olduğunu kaydetti.

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceğinin altını çizen Özhaseki, "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak." diye konuştu.

Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesine ilişkin de "Vatandaşlarımız, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı il muhasebe müdürlükleri ve ilçe mal müdürlükleri vezneleri ile Ziraat Bankası şubeleri (İnternet şubesi dahil) üzerinden yatırabilecek." bilgisini verdi.

Yapı Kayıt Belgesi'nin bedelinin en son 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabileceğini hatırlatan Özhaseki, düzenlemenin 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsadığını bildirdi.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabiliyor.

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İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Başvurularda vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınırken, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girildiğinde istenen bilgiler şöyle:

"E-Devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve iş yerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve iş yeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatının 'jpg, jpeg veya png' olması gerekiyor."

Yapı sahipleri başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla gelecek bilgilendirme üzerinden Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırdığında işlemini tamamlamış olacak.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018 olarak belirlendi. Yapı kayıt belgesinin bedeli ise en son 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.

Yapı sahibi, başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırması halinde ise 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgesi'ni e-Devlet üzerinden alabilecek.