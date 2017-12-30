Başvuruların çoğu OHAL’de

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 26. Yasama dönemi başından şu ana kadar 259’u işleme alınmayan olmak üzere toplum 11.800 başvuru yapıldı.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL’den kaynaklı sorunların başvurularda öne çıktığı görülüyor. Göreve iade talebiyle yapılan 3.807 başvuru tek başına ‘Cezaevleri Sorunları’ kategorisinin önüne geçerken, ‘Üni- versite ve YÖK sorunları’ başlıklı bölümde yer alan ‘Yargı kararından memnuniyetsizlik’ başvurusu sayısı da1500 oldu. T’24’ün haberine göre, her kategorinin içinde ‘diğer’ başlıklı bölümlerde yüksek başvuru sayısıyla dikkat çekerken, “Üniversite ve YÖK Sorunları” başlığında yer alan “Yargılamanın uzun sürmesi” 315, “Yargıtay Yargılamasının uzun sürmesi” hakkında 155 başvuru yapıldı. Komisyona ‘Köylülerin sorunlarına’ ilişkin 142 başvuru yapıldı.

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