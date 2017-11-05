Batman'da askeri araç ile otomobil çarpıştı

Batman'da askeri zırhlı araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3'ü asker 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığından Batman-Diyarbakır karayoluna çıkan 72 JAA 319 plakalı askeri zırhlı araç ile Bilal Bardakçı yönetimindeki 06 BD 8960 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bardakçı ve otomobilde bulunan Ferhat Bilik ile askeri araçtaki 3 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA

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