Batman'da askeri araca terör saldırısı: 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyona askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
AA