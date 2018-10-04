Batman'da askeri araca terör saldırısı: 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyona askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. AA

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