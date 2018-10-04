Batman'da askeri araca terör saldırısı: 7 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu, iki askerin tedavisi sürüyor. Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor. Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi. Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Bölge Devlet Hastanesini ziyaret ederek yaralı askerlerin durumuyla ilgili bilgi aldı. 3 asker müdahaleye rağmen kurtarılamadı Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Dargeçit ilçesinin Altınoluk köyü kırsalında yürütülen operasyonlar esnasında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, tedavi gören askerlerden 3'ünün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. AA

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