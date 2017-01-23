Batman'da uzman çavuş intihar etti

Batman'ın Sason ilçesinde görevli 29 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi, henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla intihar etti.

Sason İlçesi'nde 3 yıldan bu yana görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi, dün akşam saatlerinde evinde beylik silahıyla intihar ederek hayatına son verdi. Evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Mustafa Kömeççi'nin cenazesi, savcının yaptığı inceleme ardından Sason Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Uzman Çavuş Kömmeçi'nin intiharıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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