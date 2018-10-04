Batman'daki terör saldırısı ile ilgili ABD ve AB'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Batman'da 7 askerin şehit olmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada, "PKK teröristleri, saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı. "Derin üzüntü duyuyoruz" AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yaptığı açıklamada, vefat eden şehitler için başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diledi. Berger, açıklamasında, "Batman'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, vefat eden 7 Türk askeri ve yaralanan 2 Türk askeri için derin üzüntü duyuyoruz." dedi. Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı. İlçenin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. AA

Okunma Sayısı: 356

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.