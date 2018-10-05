"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Batman şehitlerinden 4'ü memleketlerine uğurlandı

05 Ekim 2018, Cuma 11:25
Batman'ın Gercüş ilçesinde dün operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerden 4'ünün cenazesi bugün sabah saatlerinde düzenlenen tören ile memleketlerine gönderildi.

Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak düzenlenen cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, hakim ve savcılar, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı. 

Dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e, Ali Hekim Antalya'ya ve Muhammet Salih Akyüz'ün cezanesi toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderilmişti.

Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. 

Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. 

DHA

Etiketler: Batman, asker, şehit, PKK, terör
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"

    Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

    Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye Valilikten soruşturma

    Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

    Batman şehitlerinden 4'ü memleketlerine uğurlandı

    Güney Kore eski devlet başkanına 15 yıl hapis

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı

    Doğu Karadeniz'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Erdoğan'dan AB üyeliği için referandum sinyali

    Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüş izni verildi

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

    Trans yağlar ölüm sebebi

    Maaşı artan var mı?

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’

    Çözüm af değil, rehabilite

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz

    Yine yüreğimiz yandı

    Silahsızlanma çağrısı

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

    Batmanlılar teröre karşı yürüyecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Trans yağlar ölüm sebebi
    Genel

    Maaşı artan var mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.