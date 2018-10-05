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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Batman terörü lanetledi

05 Ekim 2018, Cuma 19:30
Batman'da, "Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı kınandı.

Gözyaşları ve dualarla: Şehitlerimiz ebedi yolculuğuna uğurlandı...

Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen, "Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı lanetlendi.

Batman Park Alışveriş Merkezinin önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Proje örgütüne lanet olsun", "Vatanımızı ve kardeşliğimizi bölemeyeceksiniz", "Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Askere ve polise uzanan eller kırılsın" sloganları atarak yürüdü.

Vatandaşlar, yürüyüş boyunca 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

İnanç ve Düşünce Platformu Sözcüsü Mehmet Ergin, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, barıştan yana olmadığını çözüm sürecini baltalayarak ortaya koyan taşeron örgüt PKK'nın bölge ve ülkenin istikrarını bozmaya devam ettiğini söyledi.

Çukur siyasetiyle itibar kaybeden terör örgütü PKK'nın güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırılarının sürdüğünü, dün gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 askeri şehit ettiğini anımsatan Ergin, din, insan, vatan, hukuk ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı elinin kırılacağını, korku salmaya çalışanların en kısa zamanda cezasını bulacağını vurguladı.

Yürüyüş, terör saldırında şehit düşen askerlere dua edilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Murat Gümüştekin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıyı gerçekleştirilen yürüyüşle kınadı.

Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

 

AA

Etiketler: batman, terör, yürüyüş, protesto, terörle mücadele
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