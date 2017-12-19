Yükseköğretim Kurulu, Batman Üni̇versitesi̇ Rektörlüğü tarafından öğrenci̇leri̇n kılık kıyafetleri̇ne i̇li̇şkin üni̇versiteni̇n İslami̇ İli̇mler Fakültesi̇ Dekanlığına gönderi̇len yazıyla ilgili, "konunun hassasi̇yeti̇ ve önemi̇ dikkate alınarak" inceleme başlattı.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, Batman Üni̇versitesi̇ Rektörlüğünce öğrenci̇leri̇n kılık kıyafetleri̇ne i̇li̇şkin, üni̇versiteni̇n İslami̇ İli̇mler Fakültesi Dekanlığına gönderi̇len yazı hakkında, konunun hassasi̇yeti̇ ve önemi̇ di̇kkate alınarak vaki̇t geçirmeksi̇zi̇n i̇nceleme başlatıldı. YÖK Başkanlığı, "i̇nceleme" yapmak üzere, YÖK Denetleme Kurulunu görevlendi̇rdi. *** Okumak için tıklayınız: Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı! AA

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