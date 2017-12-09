'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Bakanlığımızca bütün belediye görevlileri ile ilgili işlemlerde olduğu gibi Ataşehir Belediyesi görevlileri hakkında da objektif hukuk kuralları gözetilerek, adalet ve hakkaniyete uygun olarak karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Görevden uzaklaştırma kararı, Battal İlgezdi'nin avukatı tarafından yapılan açıklamadaki isnatların tam tersine, Bakanlığımıza ve adli mercilere intikal eden çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddia ve şikayetleri üzerine Bakanlığımız ve adli mercilerce yürütülen ve halen devam eden hukuksal süreçlere dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi. AA

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