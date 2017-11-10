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10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Bayancuk’un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

10 Kasım 2017, Cuma 14:04
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Halis Bayancuk’un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un da yer aldığı tutuklu 11 sanık hakkındaki 183 sayfalık iddianameyi kabul etti. İddianamede, Bayancuk için ’Anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar hapis ve ’silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ayrıca Bayancuk’un birçok kez gözaltına alındığı ve tutuklandığı da yer alırken, 2015 yılında örgütsel faaliyette bulunduğu, toplantılar düzenlediği, Suriye’ye ve Irak’a örgüt üyesi kazandırdığı bilgisi de yer aldı. DEAŞ terör örgütü üyesi 11 tutuklunun yargılanmasına,  2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 15 Aralık’ta başlanacak.

DHA

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