Baykan Belediyesi’ne kayyım atandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında 4 gün önce operasyon düzenlenen ve Ankara'da gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Baykan İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Ali Aydın'ın yerine ilçe kaymakamı Kaymakamı Mehmet Kocabey kayyım olarak atandı.

Baykan Belediyesi'ne 16 Aralık'ta düzenlenen operasyondan sonra Belediye'de arama yapılırken Belediye Başkanı Ali Aydın da 17 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Baykan Belediye Başkanı Aydın'ın yerine ilçe Kaymakamı Mehmet Kocabey kayyım olarak atandı. DHA

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