Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.
Açıklama, şöyle devam etti:
"Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz."
AA