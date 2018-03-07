Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı. Açıklama, şöyle devam etti: "Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz." AA

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