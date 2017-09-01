Bayram namazı hutbesinde önemli vurgular...

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı hutbesinden "Frene değil, kurala güven" kampanyasına destek verdi.

Kılınan bayram namazının ardından okunan hutbede, yaşanan trafik kazalarının bayram sevincini hüzne dönüștürdüğüne işaret edildi. Kazalar nedeniyle vatandaşların yüreklerinin yandığına dikkati çekilen hutbede, "Bu kazalarda nice insanımız, nice kardeșimiz can veriyor. Nice aileler yok oluyor. Nice ümitler, istikballer sönüyor." denildi. Yola çıkacakların trafik kurallarına uymaya, sabırlı ve dikkatli olmaya davet edildiği hutbede, "Geliniz, hem kendimizin, hem de kardeșlerimizin güvenliği için frene değil kurala güvenelim" uyarısı yapıldı. AA

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