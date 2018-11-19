Bayram Yüksel ağabeyi rahmetle anıyoruz

Vefatlarının 21. sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi ve hizmetkârı Bayram Yüksel ağabey ile Nur Talebeleri Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’i rahmetle anıyoruz.

19 Kasım 1997 tarihinde Almanya’dan Türkiye’ye dönerken Bulgaristan’da geçirdikleri trafik kazası sebebiyle vefat eden Bediüzzaman Hazretleri’nin talebesi ve hizmetkârı Bayram Yüksel Ağabey ile Nur Talebeleri Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’e Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Afyon hapsindeyken bir vesile ile hapse düşen Bayram Yüksel, Afyon Cezaevi’nde Üstad Bediüzzaman’la tanışma ve ona hizmet etme şerefine eren kahramanlardandı.

Risâle-i Nur eserlerini elle yazarak çoğaltan Bayram Yüksel, Üstad’dan aldığı dersle ihlâs, sadâkat ve tevazu hasletleriyle öne çıkmıştı. Hayatı boyunca Risâle-i Nur eserlerinin yazılması, okunması ve yayılması için çalışmalar yapan Yüksel; Üstad Hazretleri’nin yakın hizmetinde bulunmuş ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmıştı. Bayram Yüksel, Bediüzzaman Hazretleri’nin Urfa’da vefatı anında da yayında bulunan talebeleri arasındaydı. Ali Uçar da gazetemiz Yeni Asya’da 28 gün tefrika edilen ve Üstad’ın eğitim konusundaki fikirlerini nazara vermek için “Van Üniversitesi’’ dizi yazısı hazırlamıştı.

Bayram Yüksel kimdir? (1931- 1997)

Bediüzzaman’ın talebelerinden olan Bayram Yüksel, 1931 yılında Bolvadin’in Çoğollu Köyü’nde doğdu. Çok genç yaşta Risale-i Nur’la tanışarak Bediüzzaman’a talebe oldu (1948). Vatanî hizmetini ifa ettiği sırada Kore Savaşı çıkmış olduğundan, Kore’ye gönderilen birliklerimizin içinde yer aldı (1951). Kore Gazisi olarak geri döndü. Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatına kadar hizmetinde bulunmaya devam etti (1960). Bayram Yüksel, gerek Bediüzzaman gerekse Risale-i Nur hizmeti konusunda çok sayıda hatıra nakletti.

Uzun süre hizmetin içinde yer aldı. Bediüzzaman’ın vefatından sonra, iman ve Kur’ân hizmetini Ankara ve Isparta’da devam ettirdi. Nur hizmeti, Bediüzzaman ve parmakla sayılacak kadar az sayıdaki talebeleriyle başlamışken, daha sonra ülkenin dört bir yanına yayıldı. Risale-i Nur Külliyatı, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere birçok dile tercüme edildi. Bu hizmetlerle yurt dışında bir çok hizmet merkezi vücuda geldi. Bayram Yüksel de muhtelif zamanlarda yurt dışına gitti. Yine böyle bir seyahatten sonra Almanya’dan dönüşlerinde, beraberinde bulunan Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’le birlikte, Bulgaristan’da geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etti (19 Kasım 1997)