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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

BBC’ye söyleşi verdiği ortaya çıktı

09 Ekim 2018, Salı 12:50
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın, İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda kaybolmadan üç gün önce İngiltere’nin başşehri Londra’da katıldığı konferansta BBC’ye söyleşi verdiği ortaya çıktı.

Kaşıkçı, söyleşide, “Suudi Arabistan’da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor” demiş. Birçok arkadaşının sebepsiz tutuklandığını duyduğunu ve bu sebeple Suudi Arabistan’a dönmediğini dile getiren Kaşıkçı şöyle devam etmiş; “Ben sadece bir gazeteciyim. Konuşma, yazma özgürlüğüne sahip bir gazeteciyim. Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi.”

Kaşıkçı muamması

Suudi rejiminine muhalif görüşleriyle bilinen Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için başkonsolosluğa gitmişti. Bu tarihten beri gazeteciden haber alınamıyor. Ankara, öldürüldüğü öne sürülen Kaşıkçı’nın hiç binadan ayrılmadığı kanaatinde. Suudiler ise “Binadan ayrıldı” iddiasında. Middle East Monitor, Suudi insan hakları grubu ‘Prisoners of Conscience’ın Kaşıkçı’nın kaçırılıp Suudi Arabistan’a getirildiği iddiasını aktarmıştı. Grup, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Kaşıkcı’nın, konsolosluktan kaçırılmasının ardından Suudi Arabistan’a götürüldüğünü teyit ediyoruz” demişti.

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Etiketler: kaşıkçı
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