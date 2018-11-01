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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Beddua alıyorsunuz

01 Kasım 2018, Perşembe 22:55
TBMM Genel Kurulu’nda 701 Sayılı OHAL KHK’sı görüşmelerinde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili N. Cihangir İslam, “Allah’a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin görüşmelerinde söz alan vekiller 15 Temmuz sonrasında çıkarılan ve mağduriyetlere neden olan KHK’larla ilgili görüşlerini dile getirdi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam konuşmasında, “Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah’a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Hakkı söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz 

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam da 15 Temmuz akşamında Türkiye’nin, iki batılın çatışmasını seyrettiğini söyledi. İslam, AKP’nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı’da HDP’den, referandum sürecinde CHP’den kurtulduğunu, bugün ihtiyaç olduğundan dolayı MHP ile yan yana durduğunu belirterek, “Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah’a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz. ‘Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belâlarını versin’ diyor insanlar size” diye konuştu.

Meclis’in işlevsizliği hepimizin utancı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ise, “İki yıl süren OHAL sürecindeki soruşturma ve kovuşturmalarla yüzbinlerce insanın görevinden ihraç edildiğini anlatarak, “Yüce Meclis işlevsiz hale gelmişse bundan hepimiz zamanla utanç duyacağız. FETÖ’yü biz bu çatı altında araştıramayacaksak, hiçbir güç onun köküne inemez” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin görüşmelerine devam edildi. 

İktidarın kafası karışmış

İki bölüm halinde ele alınan kararnamenin birinci bölümünün maddeleri üzerinde söz isteyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, OHAL döneminde darbe ile ilgilisi bulunmayan onlarca konu hakkında kararname çıkarıldığını belirtti. OHAL döneminde yayımlanan kararnameler ile yüzbinlerce kişinin ihraç edildiğini anlatan Karabat, şöyle konuştu; “Binlerce kamu çalışanının ihraç kararının 24 Haziran seçimlerinden önce alındığını, kaldırılan Bakanlar Kurulu imzasıyla yayımlanmasıyla anladık. Alelacele yapılan rejim değişikliğinde iktidarın dahi kafası karışmış olacak ki feshettikleri Bakanlar Kurulu’nun imzasıyla bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. Eğer bu kararnameyle ihraç ettikleriniz terör örgütü üyesiyse biz ‘seçim güvenliği’ diye bağırırken sizin bunları atmak için seçim sonrasını beklemeniz büyük bir çelişki değil midir? OHAL geçici bir yönetim biçimiydi. Dolayısıyla, OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin de alınan önlemlerin de sınırlı olması gerekirdi.”

AA

Etiketler: tbmm, cihangir islam
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