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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı: Yeni ihale 27 Eylül'de yapılacak

15 Eylül 2018, Cumartesi 18:00
29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak olan 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalenin iptal edilmesi sonrası yeni ihale 27 Eylül'de yapılacak. 4 Eylül'de yapılan ihalede tahmin edilen bedel 468 milyonken yeni ihalede tahmin edilen bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini 4 Eylül'de Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.İhale geçtiğimiz günlerde kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeni ihale tarihini ve şartlarını belirledi. iETT ihalenin 27 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

TAHMİN EDİLEN BEDEL 702 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

İhale şartnamesinde en büyük değişiklik ise tahmin edilen bedelde oldu.Yeni Şartnamede tahmin edilen bedel KDV dahil 702 milyon TL oldu.İptal edilen ihalenin tahmin edilen bedeli KDV dahil 468 milyon TL'ydi. İsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaşım hizmetinden kaynaklı en az 260 milyon TL'lik yapmış olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini teklifleri ile birlikte sunmaları istendi. Tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3’ü oranında 21 milyon 60 bin liralık geçici teminat  istendi. İhaleye katılacak isteklilerin 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat fotokopilerini teklifleri ile birlikte sunmaları da istendi 

DHA

Etiketler: yeni havalimanı, ihale, taşımacılık
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