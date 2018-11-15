Bedelli askerlik 37 celpte icra edilecek

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili, "Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." dedi.

"Önümüzdeki hafta gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacak." diyen Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." ifadesini kullandı.

Üs bölgesindeki kazaya ilişkin de Akar, "Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın idari ve teknik soruşturması son aşamada. Rapor ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.