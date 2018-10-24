"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

24 Ekim 2018, Çarşamba 11:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin soruları cevapladı, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ege'de 12 mil tartışmasına ilişkin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

"Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz." diyen Akar, şunları söyledi:

"Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum."

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz olayına ilişkin de Bakan Akar, "Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Akar, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok." dedi.

"Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır." diyen Akar, şöyle konuştu: 

"Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız."

'İdlib'de ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı'

Bakan Akar, İdlib'deki sürece ilişkin, şunları söyledi:

"Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.

İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı."  

'Hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz'

Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz." dedi.

'Herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz." dedi.

Akar, "Münbiç'te Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep’te devam etmekte. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Türkiye'nin güvenliğini, milletimizin rahatını, huzurunu tehdit edecek, risk ve tehdit teşkil edecek herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Akar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi." dedi.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusunda da Akar, "Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.

Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız." dedi.

AA

Etiketler: akar, bedelli askerlik
Okunma Sayısı: 598
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuyuda arama yapılmasını Suudi yetkililer engellemiş

    Tartışma büyüyor: 'Bütçeyi mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz'

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Danıştay'ın kararları eleştirilebilir

    MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek iddiası

    Galatasaray zorlu Schalke 04 ekibini konuk ediyor

    Çipras'ın Yunan karasularına ilişkin kararına Türkiye'den ilk tepki

    Soğuk hava dalgası kapıda: Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

    Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

    Öğrenci andı dayatması sona erecek mi?

    611 yıllık minarenin sökümü bir ayda tamamlanacak

    AB Konseyi Başkanı Tusk: Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç

    Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    11 ile Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

    MEB, liselere giriş sınava yönelik örnek soruları yayımladı

    Resmi plakalı araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

    Akdeniz'de deprem

    'Üzeri örtülen en kötü olay'

    Nefretin çaresi din hürriyeti

    Sosyal medyada Avrupa birincisiyiz

    İyot eksikliği zeka geriliği yapabiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    And dayatması ve demokrat duruş
    Süleyman KÖSMENE

    Daire-i harimde unuttuklarımız-1
    Genel

    Yollar ayrıldı: Yerel seçimde cumhur ittifakı çöktü
    Mustafa ORAL

    Çiçek aşısından, kuduz aşısına
    Genel

    Günlük okumalara âzamî derecede önem vermeliyiz
    Risale-i Nur'dan

    Musîbeti rıza ve tevekkülle karşılamalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İslâm’da kadın ve fıtrat haberleri
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve İHL’ler
    Genel

    'Üzeri örtülen en kötü olay'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.