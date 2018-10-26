Bedelli askerlik başvurusu için 1 kilometrelik kuyruk

Bedelli askerlik yapmak isteyenler başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde 1 kilometrelik sıra oluşturdu.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenler başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabah saatlerinden itibaren Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığına gelen çok sayıda aday Başkanlık önünde 1 kilometreyi bulan kuyrukta sıraya girdi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında başvuru için bekleyenleri kimlik sorgulamasından geçirirken, trafik ekipleri yollarda oluşan araç yoğunluğunu önlemek için çaba harcadı.

"Son güne bırakınca uzun kuyruklar oluştu"

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan Burak Demirtaş da işlemleri son güne bıraktıkları için uzun kuyrukların oluştuğunu söyledi. Demirtaş, "Kazanılmış bir hak olarak görüyoruz ve değerlendirmek istiyoruz. Sıra gelene kadar bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Askerlik şubeleri 24 saat görev yapacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 4 Ekim'de katıldığı bir yayınında bedelli askerlik için 672 bin 306 kişinin e-devletten başvuru yaptığını, 377 bin 410 kişinin de dekontlarını askerlik şubelerine teslim ettiğini bildirdi.

Akar, askerlik şubelerinin, 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlamak amacıyla gerekli yerlerde 24 saat görev yapacağını da duyurdu.