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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Bedelli askerlik geliyor mu?

12 Haziran 2018, Salı 22:15
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bedelli askerlikle ilgili “Ya TSK’nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek” açıklamasında bulundu.

AKP’li Elitaş, 24 Haziran seçimlerinden sonra hükümetin ilk gündemlerinden birinin bedelli askerlik bekleyenler olacağını belirtti.

Habertürk’te bedelli askerlikle ilgili soruya cevap veren Elitaş, şunları söyledi;

“750-800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK’nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK’nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir.”

Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Bir birikim var, bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım” demişti.

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Milli Savunma Nurettin Canikli'den bedelli askerlik ve askerlik süresi açıklaması (12 Haziran 2018)

Canikli, bedelli askerlikle ilgili de "Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız son noktayı koydu. Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, askerlik süresiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

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Tıklayınız:

Gençler 'Yaş 25 Bedel 15' olsun istiyor

'Bu toplumsal talep (bedelli askerlik) 24 Haziran'dan sonra değerlendirilecektir'

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Bedelli askerlik gündemden düşmüyor

 

Etiketler: bedelli askerlik, elitaş
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