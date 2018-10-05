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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Bedelli askerlik görevini yapanlar, yemin ederek terhis oldu

05 Ekim 2018, Cuma 15:27
Gaziantrep'in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik kapsamında celp altına alınan 200 kişi, 21 günlük vatani görevlerini yemin ederek, tamamlayıp, terhis oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi'nde temel askerlik eğitimlerini İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda tamamlayan 200 kişi için yemin töreni düzenlendi. İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağdıç ve asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende, vatani görevini yapanlar, yemini ederek, terhis oldu. 21 günlük askerlik görevlerini yapıp, terhis olan 200 kişi, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 

Vatani görevlerini yapmanın mutluğunu yaşayanlar, asker selamıyla fotoğraf çektirdi. Oğlunun terhis törenine katılan anne, "Şehitlerimiz nedeniyle bu törende maalesef buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çocuğumuz bedelli olarak askerliğini yaptı. Mutluyuz, üzerimizden bir yük kalktı" dedi.

DHA

Etiketler: bedelli askerlik, terhis, celp, TSK
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