Bedelli askerlik gündemden düşmüyor

Türkiye gündeminde zaman zaman yer edinen bedelli askerlik konusu, 24 Haziran seçim süreciyle birlikte neredeyse her gün bir şekilde yoğun ülke gündemi arasında kendisine yer bulabiliyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya araçları ve özellikle de Twitter'ın etkin kullanıldığı gözlemleniyor.

Bedelli askerlik konusunda beklentileri ve talepleri olanlar, siyasileri ve gazetecileri adeta mesaj yağmuruna tutuyor, Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almasını istiyor.

Bugün de #5MilyonBedelli etiketiyle (Hashtag) başlatılan etkinlik, Twitter Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı ve on binlerin katılımıyla devam etti.

Paylaşılan on binlerce mesajdan bazıları şu şekilde:

''Askerliğini yapmış ve 3 yılda uzman çavuş olarak doğuda görev yapmış biri olarak söylüyorum ki. Askere ihtiyaç yok. Profesyonel ordunun profesyonel silahlara ihtiyacı var. Al bedelliden savunma sanayiinde kullan.''

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''Bu rakamı görmezden gelemezsiniz bedelli askerlik yaş 25 bedel 15 olarak çıkarılmalıdır ve ne olursa olsun çıkarılmalıdır''

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''Bizler zengin değiliz!

Bizler mağduriyetleri olan Vatan evlatlarıyız.Hepimizin kendine göre ekonomik veya ailevi dertleri var.Bu sorunları aşabilmemiz için işlerimize dört elle sarılıp hayatımızı ve hayatlarımızda ki değerlerimizi geçindirebilmek tek gayemiz.''

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#BedelliAskerlik

#Yaş25Bedel15

1- Kamuoyu tepkisi; olumlu,

2- Oluşacak kaynak cazip

3- Gençlerin gerekçeleri; makul,

4- Talebin hacmi; yoğun

5- Karar; Seçime kadar çıkartılmalı

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''Sivildede hekimim askerdede hekim olarak hizmet vercem. Bedelli çıkarsa hiç olmazsa ekonomiye bir faydam olur.''

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''En sıcak süreçten geçiyoruz.

#5MilyonBedelli için gereken Bedelli Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesidir.''

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''Geniş katılım için YAŞ ve uygun BEDEL çok önemli zengin insanlar beklemiyor bu yasayı gariban bekliyor...''

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#5MilyonBedelli biz yük olmak değil yük almak istiyoruz. Ülkemizi kalkındırmak ve medeniyet seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Askerlik sorunu çözülsün gençler işlerine devam etsinler yuvalarını kursunlar. Hep beraber kalkınalım

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Ne olmuştu?

Başbakan Yıldırım, 27 Nisan'da katılıdığı bir televizyon programında bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Bedelli konusundan beklenti içinde olanları heyecanlandıran bu açıklamanın ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını değerlendirerek, "Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ancak sonrasında AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen değerlendirmeler konuya ilişkin son nokta olarak yorumlanmıştı. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın "Bedelli askerliğe müspet bakıyorum" açıklamasını onun şahsi görüşü olarak ele alarak "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" derken, Erdoğan da ''Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok.'' açıklamasında bulunarak yeniden gündeme gelen meseleye son noktayı koymuştu.

Öte yandan bedelli askerlik meselesi hakkında sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Terörle mücadele devam ederken, Afrin operasyonu belli aşamaları tamamlanmış olmakla beraber devam ederken, sınır güvenliği ve diğer konular devam ederken tabii şu anda gündemimizde böyle bir şey yok." demiş ve "Seçim sonrası ne olur?" şeklindeki ikinci soru üzerine de Kalın, "Bir daha değerlendirilir, şartlara bakılır." karşılığını vermişti.

Ancak gelinen noktada milyonları ilgilendiren bedellik askerlik konusu, özellikle de yaklaşan seçimler öncesinde gündemden düşeceğe hiç benzemiyor. Hemen hemen hergün düzenlenen etkinliklerle 'bedelli askerlik' meselesinin, siyasilerin gündeminde yer alması ve somut adımların atılması sağlanmaya çalışılıyor.

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“Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...

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HABER: YASİN KUVVETLİ - YENİ ASYA

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