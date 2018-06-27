Bedelli askerlik şartları belli oldu mu?

Seçimler öncesi gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili seçimlerin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından, bedelli askerliğe ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni Şafak’tan Kıymet Sezer’in haberine göre, çalışmalara başlayan hükümette, 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.

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