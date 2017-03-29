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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bedelli askerlik ufukta göründü

29 Mart 2017, Çarşamba 22:39
Bedelli askerlik konusunda sosyal medyada, özellikle Twitter'da birçok insan "çıksın" sözlerini söylerken, AKP Milletvekili Burhan Kuzu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrıca son KHK ve Başbakan Fırat Operasyonu bitti dedikten sonra kulislerde bedelli tartışmaları başladı. En çok dillendirilen paketin ise "yaş 25 bedelli 15" olduğu söyleniyor

Kuzu, seferberlik kelimesinin üzerinde dururken, hiçbir insanı "kayırmadıklarının" altını çizdi. Gençleri unutmadıklarını söyleyen Kuzu, bekleyin mesajı verdi.

Sosyal medyada "ücretlik askerlik" konusunda gündemden düşmezken, birçok insan "bedelli çıksın artık" sözleriyle, konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. En son 26 Ocak 2017 tarihinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "bu tarz çalışmamız" yok açıklamasında bulundu. Son açıklamayı ise Burhan Kuzu yaptı. Kuzu açıklamalarında "kayırmacılık" kelimesinin altını çizdi.

GENÇLERİ UNUTMUYORUZ

Ülke TV’de “Arafta Sorular” programında Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan AK Parti Milletvekili Burhan kuzu, ücretli askerlik konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kuzu bu konuda birçok gencin bir sonuç beklediğini söyledi, Kuzu sözlerine şöyle devam etti “Askerlik konusunda her yerde soruyorlar arkadaşlarımız haklı olarak. Takdir edilir ki şu an Türk ordusu yedi düvelle boğuşuyor. Birinci Dünya Savaşı devam ediyor, Kurtuluş Savaşı devam ediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “seferberlik” lafını kullandı, bu kelimeyi boşa kullanmadı. Bu manada, böyle bir ortamda paralı askerlik doğru olmaz. Ama bu ileride olmayacak anlamına gelmez. Gün olarak bir tarih veremem. Ücretli askerliği bekleyenlerin çoğu iş kurmuş gençler, işlerini bir yere kadar getirmişler, işlerinin bozulmasını istemeyenler yanlarımıza geliyor. Bu durumda kayırmacılık olmaz. Grup Başkan Vekilimizin oğlu “bir günden” kaybetti. Ama unutulmuyor bu gençlerin istekleri. Şu an yok ama ileride olur. 

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Yorumlar

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  • Osman Emre Zeybek

    01.04.2017 13:09:00

    Vatan Sana Canım Feda ! Ordumuzun bana ihtiyacı var ise seve seve askere gelirim her daim. Yalnız kendi işimi kurdum ve çalışanlarım var. Karım hamile. Yazın askerlik erteleme sürem bitiyor. Bedelli askerlik bekliyoruz.

  • hamza aydın

    31.03.2017 16:19:33

    Bedelli kesinlikle çıkmalı,askere gidip döndüğünde işe giremeyen arkadaşım oldu,ben de aynı yerde çalışıyorum ve 1 çocuk babasıyım endişeleniyorum.Vatana katkı askerlikle olmuyor, bunca memur,işçi ve işadamlarının katkıları yok sayılamaz.Askerlik de profesyonel bir iştir. Eğitim ve maaş verilerek kalitemiz artırılmalıdır.Bu yüzyılın savaşları malesef asker sayısı ile değil, ekonomik ve teknolojik güç ile ölçülüyor.Bu konuda geleceğe hazırlanmamız gerekli.

  • samet

    31.03.2017 16:18:46

    Bedelli askerlik bir ihtiyaçtır. biz vatanı milleti için ölmeye razı olan insanlarız ancak okul iş evlilik çoluk çocuk bir şekilde askerliğini yapamayan ve hayatı buna bağlı olan binlerce insan var...

  • Mustafa Yücel

    31.03.2017 12:18:41

    29 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Kosgeb desteği ile kendi işyerimi kurdum. Kira ödüyorum, müşterilerim bekliyor. yakında evleneceğim. Altı ay bir sene nasıl geleyim, bu yaştan sonra .Bedelli askerlik bekliyoruz

  • EFE

    31.03.2017 10:36:41

    partimize, devletimize, milletimize, uygarlığımıza, dayanışmaya ve birliğimize, sadakatimize, herşeye! bilincimiz, düşlerimiz, fikrimiz, tamdır.. devletimiz gençlerimizi mağdur duruma düşürecek hiç bir şey yapmaz ve yapmayacaktır... sabır edip değerli devlet büyüklerimizin hamlesini izleyelim elbet bir gün sabrın sonu zafere ulaşacaktır.

  • Aykut

    31.03.2017 00:43:02

    Bekliyoruz bedelli askerlik inş çıkar yaş 30 olmuş düzenimiz kurulu işiniz kurulu askerden geldikten sonra bunları tekrardan yapmak zor inş çıkar güveniyoruz biz

  • Erhan

    30.03.2017 17:54:27

    Zorunlu askerlik konusunda gençlerimizin yaşadığı sıkıntılar iş ve aile hayatını olumsuz yönde etkiliyor bence artık buna kesin ve adil bir çözüm bulunması lazım.

  • Davud

    30.03.2017 12:48:35

    Bedelli askerliğin geçici yasa ile değil artık isteğe bağlı olarak sürekli bir seçenek olması gerekiyor. Bedelli askerlikten elde edilen gelir ise orada burada çarçur edilmemeli. Madem birileri bedelini ödeyerek askerlikten muaf tutulabiliyor, bu seçimi yapmayan veya yapamayanların da elinden alınan 12 ayın bedeli asgari ücret bazında her ay o askerlere ödenmeli. Çok zor bir sistem değil devletin askerine; "Sen benim için hayatının bir yılını feda ediyorsun, bu da bunun karşılığı" demesi. Hadi bu olmadı "En azından askerde bulunduğun süre içerisinde ben senin sigortanı yatıracağım, bir yılın kayıp olmasın." demesi. Ama bunu düşünecek incelik henüz görülemedi siyaset gömleğini giyip ceylan derisi üzerinde oturmaya başlayan temsilcilerimizde.

  • alim bal

    30.03.2017 12:31:16

    bedelli hiç adil değil. gençler beklesin biz onları 18 yaşında milletvekili yapcazz. :-)))))))))))

  • Murat

    29.03.2017 23:12:12

    Bu yıl çıkması lazım. Hatta hemen şu anda referandumdan önce çıkması lazım. Yaşı 30'a dayanmış; iş, aş, ekmek derdindeki adamın TSK'ya faydası olmaz. Asıl askere giderse hem ülke hem halk kaybeder. İşinden oluyor millet bu bile işsizliğin belli başlı nedenlerinden biri. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Hem zengin çocuğu değiliz biz. Bunu da bilin! asgari ücretle geçinen, askere giderse işimizi aşımızı kaybedeceğiz. Yeter artık çıkarın şu bedelli askerliği!

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