Bedelli Askerlik yapanlar bu uygulama ile iletişim kuruyor

Bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk tarihlerinin belli olmasıyla birlikte başvurularını tamamlamış olan yaklaşık 650 bin genç, bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmalarını 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edecek.

Bu bağlamda bedelli askerlik yapacak gençlerin devreleriyle daha rahat iletişimde olmaları amacıyla bir grup sohbet uygulaması yapıldı. Uygulama üzerinden birlik ve celp bilgileri girilerek hiçbir kişisel veri paylaşımı olmadan uygulamadaki gruplara dahil olarak bedelli askerlik yapacak olan gençler birbirleriyle tanışıp, sohbet edip askerlik dönemi başlamadan kaynaşma imkanı bulmuş olacak. Celp tarihleri açıklandığı andan itibaren adayların internette kendi devrelerinin whatsapp gruplarını bulmaya çalışarak iletişim soruna alternatif bir çözüm arayışları bu uygulamanın yoğun talep görmesine sebep oldu. Bu uygulama ile iletişim sorununun kökten çözümü amaçlanıyor. Kısa sürede kullanıma hazır hale getirilen bu uygulama, tarayıcılar ve android üzerinden kullanılıyor. https://bedelli.live sitesinden asker adayları tarafından hem tarayıcılarından hem de telefonlarına indirebilecekleri 'bedelli chat' uygulaması üzerinden rahatça kullanabilecekleri şekilde dizayn edildi. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broftwarelabs.bedellichat

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