Bedelli askerlikte ayrıntılar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale geleceğini söyledi. Erdoğan, eğitim durumuna bakılmaksızın herkesin bedelli için başvurabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, iki yıllık meslek yüksek okullaru mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasıyla, lise mezunlarına ise 6 ay zorunlu 6 ay da maaşlı askerlik uygulamasının getirileceğini açıkladı.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

"Herkes bedelli askerliğe başvurabilecek"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

"Askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor." dedi.