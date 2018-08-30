Bedellide rekor başvuru

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silâh altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları rekora imza atarak 26 günde 405 bini aştı.

3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek. Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askerî kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısının 3 aylık başvuru süresinin daha ilk ayı dolmadan aşıldığını ortaya koydu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde başvurulara ilişkin 600 bin tahmini dillendiriliyor.

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