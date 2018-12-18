Bedelliden 9,5 milyar elde edildi

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili soruyu cevapladı

Bakan Akar, “İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan ‘tek tip’ askerlikle ilgili son bilgiyi paylaştı. “Tek tip” diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, “İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem meslekî eğitimlere katkısı bakımından, meslekî eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz” dedi. Bakan Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, “Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi” diye konuştu.