Bedelliye yoğun talep

Bedelli askerlik başvuruları beklentinin de ötesine geçiyor.

Şu ana kadar 550 binin üzerinde başvuru olduğu açıklanırken, ücreti yatıranların sayısı ise 211 bine ulaştı. 3 ay boyunca alınacak olan bedelli askerlik başvurularında ciddî bir düzeyde katılım bekleniyor. Yarın ise 3’üncü celp döneminin açıklanması bekleniyor. 29 Ağustos’ta açıklanan 1’inci celp döneminde 12 bin kişinin silâh altına alınacağı açıklanmıştı. 2’nci celp dönemi 6 Eylül’de açıklanırken, 41 bin 631 kişinin silâh altına alınacağı duyurulmuş, sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri yayınlanmıştı.

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