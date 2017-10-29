Bediüzzaman'dan cumhuriyet, demokrasi ve laiklik kavramlarının doğru tarifi

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Cumhuriyet mesajları ilanının 93. yılında hâlâ anlaşılmayı bekliyor...

Bediüzzaman'ın Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyye ölçüleri çerçevesinde izah ettiği Laiklik, Cumhuriyet, Şeriat ve Demokrasi değerlendirmeleri ile ilgili olarak Yeni Asya yazarları tarafından kaleme alınan önemli makaleleri istifadenize sunuyoruz:





Bediüzzaman Said Nursî'nin "cumhuriyet" ve "hürriyet" kavramlarına bakış açısı nasıldır?

Bediüzzaman Said Nursî 1935’te talebeleriyle birlikte tutuklu olarak yargılandığı Eskişehir mahkemesinde cumhuriyet hakkındaki fikrini açıklarken kendisini “dindar bir cumhuriyetçi” olarak tanımlamış ve o dönemde adına cumhuriyet denilen rejimin “isimden ve resimden ibaret” olduğunu ifade etmişti.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-said-nursi-nin-cumhuriyet-ve-hurriyet-kavramlarina-bakis-acisi-nasildir_365793

‘Cumhuriyet, hürriyetin en geniş şeklidir’

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http://www.yeniasya.com.tr/atilla-yilmaz/cumhuriyet-hurriyetin-en-genis-seklidir_366433

Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

Millî Mücadele dâvâsı için büyük hizmetleri görülen gönüllü irşatçılardan biri de kuşkusuz Bediüzzaman Said Nursî’dir. 1 Bir asra yakın ömrünün önemli bir kısmını inandığı dâvânın mücadelesine adayan Bediüzzaman’ın kimliği ve taşıdığı misyon dikkate alındığında, Millî Mücadele’deki belirleyici rolü ve bu hareketin seyrine olan etkisi açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/milli-mucadele-de-buyuk-islam-alimi-bediuzzaman-said-nursi_408464

Bediüzzaman'a göre 'laiklik kavramı' doğru bir şekilde nasıl anlaşılmalıdır?

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ''mânâsı bîtaraf kalmak; yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.'' ifadeleriyle veciz bir şekilde yorumladığı 'laiklik kavramını' farklı yönleriyle nasıl değerlendirmiştir?

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-a-gore-laiklik-kavrami-dogru-bir-sekilde-nasil-anlasilmalidir_394844

Cumhuriyet; adalet ve meşverettir

Bediüzzaman Said Nursî, Cumhuriyet ilân edilmeden önce, daha II. Meşrûtiyet yıllarında ortaya koyduğu ve sonraki dönemlerde de devam ettirdiği düşüncelerle “cumhuriyetçi” olduğunu göstermişti:

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cumhuriyet-adalet-ve-mesverettir_414026

Said Nursî’ye göre demokrasi ve şeriat mukayesesi

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http://www.yeniasya.com.tr/osman-koyuncu/said-nursi-ye-gore-demokrasi-ve-seriat-mukayesesi_408215

Bir 'muhalif' olarak Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bir-muhalif-olarak-buyuk-islam-alimi-bediuzzaman-said-nursi_370316

Bediüzzaman'a göre 'laiklik kavramı' doğru bir şekilde nasıl anlaşılmalıdır?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-a-gore-laiklik-kavrami-dogru-bir-sekilde-nasil-anlasilmalidir_394844

Risale-i Nur'da Din, Siyaset, Laiklik kavramları üzerine kaleme alınan önemli yazılar:

Risale-i Nur'da Din ve Siyaset

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http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=209

Prof. Dr. Karaman Bediüzzaman’ı, ben Karaman’ı anlamaya muhtacız! (1)

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/prof-dr-karaman-bediuzzaman-i-ben-karaman-i-anlamaya-muhtaciz-1_349382

Prof. Dr. Karaman Bediüzzaman’ı, ben Karaman’ı anlamaya muhtacız! (2)

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/prof-dr-karaman-bediuzzaman-i-ben-karaman-i-anlamaya-muhtaciz-2_349609

Demokrasi İslâmiyetle bağdaşır mı? -1-

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-islamiyetle-bagdasir-mi-1_349838

Demokrasi İslâmiyetle bağdaşır mı? -2-

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-islamiyetle-bagdasir-mi-2_349961

Demokrasi, laiklik şu âyetlerle bağdaşmaz mı muhterem Karaman? -1-

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-laiklik-su-ayetlerle-bagdasmaz-mi-muhterem-karaman-1_350170

Demokrasi, laiklik şu âyetlerle bağdaşmaz mı muhterem Karaman? (2)

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-laiklik-su-ayetlerle-bagdasmaz-mi-muhterem-karaman-2_350368

Müslümanlarla, Müslüman olmayanlar eşit mi?

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/muslumanlarla-musluman-olmayanlar-esit-mi_350544

İslâm hukukunda Müslim, gayr-i müslim herkes eşittir! -1-

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/islam-hukukunda-muslim-gayr-i-muslim-herkes-esittir-1_350709

İslâm hukukunda Müslim, gayr-i müslim herkes eşittir! -2-

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/islam-hukukunda-muslim-gayr-i-muslim-herkes-esittir-2_350907

En azından kültür açısından Bediüzzaman’ı okumak gerekmez mi?

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http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/en-azindan-kultur-acisindan-bediuzzaman-i-okumak-gerekmez-mi_351080

Nur Talebelerinin siyasi ve içtimai yol haritası: Beyanat ve Tenvirler

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/nur-talebelerinin-siyasi-ve-ictimai-yol-haritasi-beyanat-ve-tenvirler_364973