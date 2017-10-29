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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bediüzzaman'dan cumhuriyet, demokrasi ve laiklik kavramlarının doğru tarifi

29 Ekim 2017, Pazar
Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Cumhuriyet mesajları ilanının 93. yılında hâlâ anlaşılmayı bekliyor...

Bediüzzaman'ın Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyye ölçüleri çerçevesinde izah ettiği Laiklik, Cumhuriyet, Şeriat ve Demokrasi değerlendirmeleri ile ilgili olarak Yeni Asya yazarları tarafından kaleme alınan önemli makaleleri istifadenize sunuyoruz:

Bediüzzaman Said Nursî'nin "cumhuriyet" ve "hürriyet" kavramlarına bakış açısı nasıldır?

Bediüzzaman Said Nursî 1935’te talebeleriyle birlikte tutuklu olarak yargılandığı Eskişehir mahkemesinde cumhuriyet hakkındaki fikrini açıklarken kendisini “dindar bir cumhuriyetçi” olarak tanımlamış ve o dönemde adına cumhuriyet denilen rejimin “isimden ve resimden ibaret” olduğunu ifade etmişti.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-said-nursi-nin-cumhuriyet-ve-hurriyet-kavramlarina-bakis-acisi-nasildir_365793

‘Cumhuriyet, hürriyetin en geniş şeklidir’

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/atilla-yilmaz/cumhuriyet-hurriyetin-en-genis-seklidir_366433

Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

Millî Mücadele dâvâsı için büyük hizmetleri görülen gönüllü irşatçılardan biri de kuşkusuz Bediüzzaman Said Nursî’dir. 1 Bir asra yakın ömrünün önemli bir kısmını inandığı dâvânın mücadelesine adayan Bediüzzaman’ın kimliği ve taşıdığı misyon dikkate alındığında, Millî Mücadele’deki belirleyici rolü ve bu hareketin seyrine olan etkisi açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/milli-mucadele-de-buyuk-islam-alimi-bediuzzaman-said-nursi_408464

Bediüzzaman'a göre 'laiklik kavramı' doğru bir şekilde nasıl anlaşılmalıdır?

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ''mânâsı bîtaraf kalmak; yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.'' ifadeleriyle veciz bir şekilde yorumladığı 'laiklik kavramını' farklı yönleriyle nasıl değerlendirmiştir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-a-gore-laiklik-kavrami-dogru-bir-sekilde-nasil-anlasilmalidir_394844

Cumhuriyet; adalet ve meşverettir

Bediüzzaman Said Nursî, Cumhuriyet ilân edilmeden önce, daha II. Meşrûtiyet yıllarında ortaya koyduğu ve sonraki dönemlerde de devam ettirdiği düşüncelerle “cumhuriyetçi” olduğunu göstermişti:

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cumhuriyet-adalet-ve-mesverettir_414026

Said Nursî’ye göre demokrasi ve şeriat mukayesesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/osman-koyuncu/said-nursi-ye-gore-demokrasi-ve-seriat-mukayesesi_408215

Bir 'muhalif' olarak Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bir-muhalif-olarak-buyuk-islam-alimi-bediuzzaman-said-nursi_370316

Bediüzzaman'a göre 'laiklik kavramı' doğru bir şekilde nasıl anlaşılmalıdır?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-a-gore-laiklik-kavrami-dogru-bir-sekilde-nasil-anlasilmalidir_394844

Risale-i Nur'da Din, Siyaset, Laiklik kavramları üzerine kaleme alınan önemli yazılar:

Risale-i Nur'da Din ve Siyaset

Okumak için tıklayınız:

http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=209

Prof. Dr. Karaman Bediüzzaman’ı, ben Karaman’ı anlamaya muhtacız! (1)

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/prof-dr-karaman-bediuzzaman-i-ben-karaman-i-anlamaya-muhtaciz-1_349382

Prof. Dr. Karaman Bediüzzaman’ı, ben Karaman’ı anlamaya muhtacız! (2)

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/prof-dr-karaman-bediuzzaman-i-ben-karaman-i-anlamaya-muhtaciz-2_349609

Demokrasi İslâmiyetle bağdaşır mı? -1-

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-islamiyetle-bagdasir-mi-1_349838

Demokrasi İslâmiyetle bağdaşır mı? -2-

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-islamiyetle-bagdasir-mi-2_349961

Demokrasi, laiklik şu âyetlerle bağdaşmaz mı muhterem Karaman? -1-

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-laiklik-su-ayetlerle-bagdasmaz-mi-muhterem-karaman-1_350170

Demokrasi, laiklik şu âyetlerle bağdaşmaz mı muhterem Karaman? (2)

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/demokrasi-laiklik-su-ayetlerle-bagdasmaz-mi-muhterem-karaman-2_350368

Müslümanlarla, Müslüman olmayanlar eşit mi?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/muslumanlarla-musluman-olmayanlar-esit-mi_350544

İslâm hukukunda Müslim, gayr-i müslim herkes eşittir! -1-

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/islam-hukukunda-muslim-gayr-i-muslim-herkes-esittir-1_350709

İslâm hukukunda Müslim, gayr-i müslim herkes eşittir! -2-

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/islam-hukukunda-muslim-gayr-i-muslim-herkes-esittir-2_350907

En azından kültür açısından Bediüzzaman’ı okumak gerekmez mi?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ali-fersadoglu/en-azindan-kultur-acisindan-bediuzzaman-i-okumak-gerekmez-mi_351080

Nur Talebelerinin siyasi ve içtimai yol haritası: Beyanat ve Tenvirler

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/nur-talebelerinin-siyasi-ve-ictimai-yol-haritasi-beyanat-ve-tenvirler_364973

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Etiketler: bediüzzaman, demokrasi, laiklik, cumhuriyet, said nursi
Okunma Sayısı: 4603
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  • ibrahim tazeoğlu

    30.10.2016 01:07:30

    Biz dindar cumhuriyetçiler gerçek cumhuriyet in gelmesi için emek sarfedip dua edeceğiz.

  • Abdurrahman KOÇAK

    29.10.2016 13:29:31

    Milyonlar Tebrikler Yeni Asya...Yeni Asya Bediüzzamanı yazıyor ..Başka sitelerde ses getiriyor....Yolun bahtın açık olsun....

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