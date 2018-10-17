21 EKİM 2018 TARİHİ İÇİN DÜŞÜNÜLEN KOCATEPE BEDİÜZZAMAN MEVLİDİNİ ANKARA MÜFTÜLÜĞÜ “UYGUN GÖRMEDİ.”

Cevap Çankaya’dan

Çankaya Müftülüğünün faks cevabında “Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide mevlid okutma talebinizin uygun görülmediği Ankara Müftülüğünün 11.10.2018 tarihli ve 54404498-220.99/141958 sayılı yazısı ile bildirilmiştir” denildi.

Geçen yıl 3 gün kala

ilki 1990’da yapılıp 2000’e kadar devam eden Kocatepe mevlidlerine sonra izin verilmedi, 2014’te müsaade edildi, 2015’te gar katliamı, 2016’da 15 Temmuz yüzünden yapılamadı, geçen yıl OHAL gerekçesiyle iptal edildi.

***

Bediüzzaman Mevlidi’ne izin çıkmadı

21 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kocatepe Bediüzzaman Mevlidi’ne Çankaya Müftülüğü izin vermedi.

Gazetemiz tarafından 21 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kocatepe Bediüzzaman Mevlidi’ne Çankaya Müftülüğü’nün “Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide mevlit okutma talebinizin uygun görülmediği” şeklindeki ifadesiyle izin verilmedi. Başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram, evliyâullahın, şehitlerimizin, bütün ehl-i imanın ve hususan büyük İslâm âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhlarına ithafen okutulacak Mevlid-i Şerif, bu sene de Çankaya Müftülüğü’nün “camide mevlit okutma talebinin uygun görülmediği” gerekçesiyle yapılamıyor.

GEÇEN SENE 3 GÜN KALA İPTAL EDİLMİŞTİ

Gazetemiz tarafından Ankara Kocatepe Camii’nde 21 Ekim 2018 tarihinde okutulacak Bediüzzaman Mevlidi’ne izin verilmedi. Gazetemiz tarafından ilki 1990 yılında yapılan ve 2000 yılına kadar geleneksel olarak devam eden Bediüzzaman Mevlidi, 14 yıl sonra 2014 yılında Kocatepe Camii’nde okutulmuş ve onbinlerce kişi katılmıştı. 2015 yılında hazırlıkları tamamlanmasına rağmen Ankara’da Gar meydanında 109 kişinin katledildiği saldırı neticesinde Bediüzzaman Mevlid heyeti ile Emniyet yetkilileri arasındaki mutabakat sonucu iptal edilmek durumunda kalmıştı. Önceki yıl ise 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü dolayısıyla Mevlid okutulamamıştı. Geçen yıl da bütün hazırlıklar tamamlanmasına ve emniyet yetkilileri ile yapılan toplantılar neticesinde “bir problem olmadığı” söylenmesine rağmen mevlide 3 gün kala iptal edilmişti.

BU SENE DE MÜFTÜLÜK’TEN “OLUR” YAZISI ÇIKMADI

Bu sene 21 Ekim’de yapılacak Mevlidle ilgili müracaat, Çankaya Mütfülüğü’ne 17.09.2018 tarihinde yapılmıştı. Çankaya Müftülüğü’nden “olur” yazısı alındıktan sonra Ankara Valiliği’ne müracaat yapıldığından Valiliğe müracaat yapılamamıştı. Müracaatın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra müftülük özel kaleminden gazetemizin Ankara Temsilciliğine telefon edilerek, “Ankara Müftüsü ile yapılan istişareler neticesinde mevlit okutma talebinin uygun görülmediği” belirtilmişti. Temsilciliğimizden yazılı cevap istenmesinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra müftülükten faks yazısı gönderildi. 12 Ekim 2018 tarihinde Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından imzalanan yazı önceki gün gazetemizin Ankara Temsilciliği’ne faksla bildirildi.

“BELİRTİLEN TARİHTE CAMİDE MEVLİT OKUTMA UYGUN GÖRÜLMEDİ”

Müftülüğün faks yazısında şöyle denildi: “İlçemiz Müftülüğüne bağlı Kocatepe Camii’nde, Gazeteniz tarafından, başta Peygamberimiz (asm), İslâm büyükleri, şehitlerimiz ve vefatının 58. yılında büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin ruhlarına ithaf edilmek üzere 21 Ekim 2018 Pazar günü öğle namazından sonra mevlit okutulması ilgi yazı ile talep edilmiştir. Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide Mevlit okutma talebenizin uygun görülmediği ilgi yazı (Ankara Müftülüğünün 11.10.2018 tarihli ve 54404498-220.99/141958 sayılı yazısı) ile bildirilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. Ali Gülden - İlçe Müftüsü”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA