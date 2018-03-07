Bediüzzaman Paneli 25 Mart'ta

07 Mart 2018, Çarşamba 00:51
Risale-i Nur Enstitüsünce düzenlenen panel 25 Mart Pazar günü İstanbul’da yapılacak. Konu: “Risale-i Nur’ a Göre Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı.”
2017 yılında Bediüzzaman Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen geleneksel 12. Risale-i Nur Kongresi yurdun dört bir yanından gelen Bediüzzaman dostları ve okuyucularımızın coşkulu katılımıyla gerçekleşmişti.
Geçen sene gerçekleştirilen panelle ile ilgili içerikleri okumak için tıklayınız:
Panelimiz coşkulu katılımla gerçekleşti
Cemaatler itibarsızlaştırılmasın
İşte panele damgasını vuran o cümle!
Bu mesajlar herkese
Hukuk skandalını ilk kez açıkladı
Bir panelin serencamı
Muhteşem tablo
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