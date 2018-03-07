Bediüzzaman Paneli 25 Mart'ta

Risale-i Nur Enstitüsünce düzenlenen panel 25 Mart Pazar günü İstanbul’da yapılacak. Konu: “Risale-i Nur’ a Göre Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı.”

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