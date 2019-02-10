Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Sultan Abdülhamid'i nasıl tenkit ediyor?

İkinci Abdülhamid Han vefat yıl dönümünde dualarla yad ediliyor

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Bediüzzaman, Abdülhamid’i nasıl tenkit ediyor?

Prof. Dr. Hüseyin Uzun'un seminerinden...

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Konuyla ilgili önemli makaleler:

İkinci Abdülhamid üzerinden Said Nursî düşmanlığı

Biri İslâm âlimi, diğeri Osmanlı hükümdarı ve halife-i Müslimîn. Said Nursî ve İkinci Abdülhamid…

İlkinin lâkabı “Bediüzzaman” (zamanın eşsizi), öbürününse sıfatı “sultan ve halife.” Aynı asırda yaşamalarına rağmen kaderin cilvesiyle bir türlü buluşamayan iki mühim şahsiyet…

Ve ikisi hakkında bir kitap: “Tarihî Gerçekler Işığında Bediüzzaman Said Nursî ve Sultan II. Abdülhamid…”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/orhan-guler/ikinci-abdulhamid-uzerinden-said-nursi-dusmanligi_426090

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Olduğu gibi Sultan Abdülhamid

Tam 33 yıl (1876-1909) müddetle padişahlık yapan Sultan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de, ikamet etmekte olduğu Beylerbeyi Sarayı’nda son nefesini vererek Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Yazının hemen başında, bu “Son kudretli padişah” ile ilgili önemli bazı tevâfukları nazara vererek, konuya öyle devam edelim.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/oldugu-gibi-sultan-abdulhamid_423438

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Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Abdülhamid'e neler söylemişti?

Tartışmalara konu olan önemli bir meseleyi ifrat ve tefritten uzak olarak vasat bir yaklaşımla ele alarak, Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'ın 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırarak değerlendirdiği, 'Veli Padişah' dediği ama aynı zamanda bazı uygulamalarını eleştirdiği, Abdülhamid Han arasındaki dialog ve karşılıklı bakış açılarını doğru bir yaklaşımla ele almaya, doğru ve hakperest bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/kultur-sanat/bediuzzaman-sahsiyeti-ile-siyasetini-ayirdigi-abdulhamid-e-neler-soylemisti_409857