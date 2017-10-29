Bediüzzaman Said Nursi: Cumhuriyet kanun hakimiyetidir

94. YILINDA CUMHURİYETİN “ADALET, MEŞVERET VE KANUN HAKİMİYETİ, FİKİR VE VİCDAN HÜRRİYETİ” GİBİ TEMEL UMDELERİNİN HÂLÂ HAYATA GEÇİRİLEMEMESİNİN SANCILARI YAŞANIYOR.

KANUN HAKİMİYETİ YOKSA İSTİBDAT TEVZİ OLUR

Bediüzzaman Said Nursî cumhuriyeti tarif ederken, “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisâr-ı kuvvetten ibarettir” dedikten hemen sonra şu çok önemli ikazı yapar: “Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa, istibdat tevzî olunmuş olur.” Günümüzde bu ikazların önemi daha da hissediliyor.

OHAL REJİMİYLE TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında hayata geçirilen OHAL rejimiyle demokrasiden uzaklaşarak yine 1930 yıllarda olduğu gibi tek adam rejimine dönme endişesini yaşıyor. “Adalet, meşveret, kanun hakimiyeti, fikir ve vicdan hürriyeti” gibi temel umdeler etrafındaki tartışmalar “Türkiye nereye gidiyor?” sorusunu sorduruyor.

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