Bediüzzaman yine buluşturdu

Üstad Bediüzzaman’ın 58. vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen panel yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

İslam Kardeşliği ve Barış

Gazetemiz, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü dergisi ve Yeni Asya Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Hürriyet ve demokrasi ekseninde İslam kardeşliği ve dünya barışı” konulu panel öncesinde, akademisyen, fikir adamı ve yazarların konu başlığı çerçevesinde yaptığı masa çalışmaları ile hazırlanan sonuç bildirileri okundu.

Hakperestlik Hakim Kılınmalı

İslam kardeşliğinin tesisi için ayrıştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanılması gerektiği vurgulanan bildirilerde, “Tarafgirlik, toplumda yaygın bir hastalık haline gelmiştir. Bunun ıslahı için İslâm ahlâkının temel esası olan doğruluk ve hakperestlik hâkim kılınmalıdır” denilirken, Risale-i Nur’un kardeşliğin önündeki engelleri kaldırdığı belirtildi.

İman Muhabbeti Getirir

Kardeşliğin ruhunun ihlâs olduğu belirtilen bildirilerde, “İhlâsın mayası imandır. İman ise yaratılan bütün mahlûkat arasında hakiki bir kardeşliği, muhabbeti ve dayanışmayı tesis eder. Fertteki ihlâs, meslek ve meşrepte ittihadı, toplumda dayanışmayı, İslâm âleminde kardeşliği ve insanlık âleminde de barışı sağlar” denildi.

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya

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