Beka sorunu varsa çare demokrasi ve hukuk

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, “Eğer Türkiye için bir beka sorunu söz konusuysa demokrasi ve hukuku güçlendirelim ki, beka sorunlarına karşı çok daha kuvvetli olalım” dedi.

MHP-AKP ittifakının sık sık vurguladığı ‘beka sorunu’ hakkında konuşan İYİ Parti kurucularından Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, “Eğer Türkiye için bir beka sorunu söz konusuysa demokrasi ve hukuku güçlendirelim ki, beka sorunlarına karşı çok daha kuvvetli olalım” ifadelerini kullanıyor. İYİ Parti kurucularından Aydın Milletvekili Aydın Sezgin T’24’te gazeteci Şirin Payzın’ın sorularını cevapladı. Sezgin, “Payzın’ın, “Beka sorunu aslında MHP-AKP ittifakının da dilinden düşürmediği bir mesele. Bu konularda bir formül, çözüm üretmeden yeni bir şey vaat etmeden sırf milliyetçilik, popülizm ve beka üzerinden AKP-MHP ittifakının üzerine çıkabilir misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi; “Öyle mi okuyorsunuz bizim söylemimizi? Tam tersine, sürekli yok edilmeye çalışılan demokrasiden bahsetmek lazım. Bugün Türkiye’deki rejim demokrasi değil. Onun için, ben biraz önce demokrasinin bekasından bahsettim. Demokrasiyi, hukuku kurtarmak lâzım. Bizim dayandığımız unsurlar bunlar. Uğruna mücadele verdiğimiz alanlar bunlar.

Hukuk olmazsa birlik sağlanamaz

Ekonomi de fevkalâde önemli ama onun gelişmesi için demokrasinin ve hukukun güçlendirilmesi icap ediyor. Onların olmadığı ülkelerde, ülkenin bütünlüğü, birliği, sağlığı, refahı açısından da beka sorunu oluşur. Eğer Türkiye için bir beka sorunu söz konusuysa, biz AKP ve MHP gibi bakmıyoruz. Onlar ‘ülkenin beka sorunu var, demokrasi ve hukuku ortadan kaldırın’ diyorlar; bizse tam tersine “Hayır, demokrasi ve hukuku güçlendirelim ki, beka sorunlarına karşı çok daha kuvvetli olalım” diyoruz. Bu konuda da CHP ile ortak bir yön paylaşıyoruz.”

Meclis sınırlandı ve ciddî baskı altında

“İnsanlar umutsuz, siyasetten de, siyasetçiden de bıkmış durumdalar. Ne yapacaksınız da insanlardan umut vermelerini isteyeceksiniz?” sorusunu ise Sezgin şöyle cevapladı; “Biz sihirbaz değiliz, siyasetçiyiz. Söylediğiniz çok doğru. Yerel seçimler bugünkü koşullarda çok önemli. Çünkü… Birincisi, tek adam rejiminin gittikçe artan baskısının vatandaşımız nezdinde nasıl karşılandığının bir testi olacak bu seçim. Tek adam rejimi resmileştikten sonra, 24 Haziran’dan itibaren oraya çıkan durumun bir testi mahiyetinde görüyoruz yerel seçimi. İkincisi, ülkemizde demokratik egzersiz çok sınırlandı. Meclis, fevkalade sınırlandı, ciddi baskı altında. Vatandaşın, siyasal partilerin kendilerini ifade edebilecekleri yegane zemin kısa vadede. Bu bakımdan da çok önemli. Türkiye’de bir şeyler değiştirilmek isteniyorsa; daralan demokrasinin yeniden geliştirilmesi, hukukun yeniden inşası-restorasyonu, aşınan insan hakları ve temel özgürlükler konusunda bir hamle isteniyorsa; bu seçim, vatandaşın kendisini ifade etmesi için çok önemli bir zemin konumunda.”